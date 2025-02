Diolaiuti a Bruxelles coi sindaci: "Contrari a scelte calate dall’alto"

"È inaccettabile che le scelte siano calate dall’alto". È pienamente d’accordo, il sindaco di Pieve a Nievole Gilda Diolaiuti, con la presidente dell’Anci Susanna Cenni, sulla posizione mostrata dalla delegazione dei primi cittadini toscani a Bruxelles nei giorni scorsi. Il gruppo è stato ospite il 17 e 18 febbraio all’incontro al Parlamento europeo con i dirigenti delle direzioni generali Environment e Clima (ambiente e clima), organizzato su invito dell’onorevole Dario Nardella, per parlare dei temi della transizione ecologica, degli adattamenti climatici e dell’economia circolare. Insieme a Gilda Diolaiuti, unica rappresentante della nostra provincia, vi erano anche Francesco Ferrari, Simone Gheri, Matteo Arcenni, Federico Balocchi, Michelangelo Betti sindaco di Cascina, Fabio Carrozzino vicesindaco di Poggibonsi, Roberta Casini, Giampiero Fossi, Mario Pardini, Francesco Persiani, Benedetta Squittieri, Alberta Ticciati, Antonio Decaro e lo stesso Dario Nardella. "Mi trovo pienamente in sintonia con ciò che ha detto Susanna Cenni – ha detto al ritorno il sindaco Gilda Diolaiuti – ed è assolutamente inaccettabile l’ipotesi della centralizzazione dei prossimi fondi di coesione: le regioni e non solo quelle italiane, chiedono di essere chiamate al tavolo delle trattative. Inaccettabile che le scelte siano calate dall’alto".

All’incontro la delegazione dei sindaci ha partecipato a una serie di appuntamenti di approfondimento e di confronto negli uffici della Regione Toscana, dell’Europarlamento e del Comitato delle Regioni per valutare prospettive e potenzialità nel rapporto tra Unione Europea ed enti locali. "L’incontro è stato molto costruttivo", ha chiosato Diolaiuti.

Arianna Fisicaro