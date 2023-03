Designer geniale, oggi il convegno in Comune

Si intitola "Mazzoni architetto designer a Montecatini" il convegno di oggi alle 17 in municipio che mette al centro il restauro della fontana da lui progettata in piazza Italia. L’iniziativa è del Lions Club Montecatini in collaborazione con il Comune. Rappresentanti di Soprintendenza, Ordine degli architetti, Rete Ferroviaria Italiana e tecnici del settore relazioneranno sulle opere di Mazzoni e sui possibili interventi sulla fontana.

Da seguire in particolare le relazioni di Eugenia Valacchi ("Mazzoni e il razionalismo toscano a Montecatini") e Roberto Agnelli dell’Ordine degli architetti di Pistoia ("Fontana Mazzoni: situazione manutentiva e potenziali interventi di restauro"). Prevista la presenza di Simone Scardigli, Renzo Cardini, Luca Baroncini, Davide Bordoni, Claudia Massi, Esther Angeletti Latini, Fabrizio Falli.