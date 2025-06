Demolizione dell’ex Bertini. Iintervento sui sottoservizi

Prosegue a ritmo serrato la prima fase delle operazioni di demolizione dell’ex officina Bertini di Margine Coperta, tra via Primo Maggio e via Sabatini, in continuità all’area ex Maltagliati. La ditta incaricata è occupata nelle lavorazioni per lo scavo dei sottoservizi (luce, acqua, gas), poi procederà all’abbattimento del terrazzo affacciato su via Primo Maggio. Quindi partirà la demolizione vera e propria. Secondo il cronoprogramma occorreranno sessanta giorni di cantiere. L’edificio era abbandonato da 25 anni e ormai era andato in rovina. "È l’inizio di una nuova storia – afferma il sindaco Marzia Niccoli –. Ho voluto ripiantare un pioppo che era nato sul terrazzo e che ha resistito a tutte le intemperie".

L’immobile è stato acquisito dal Comune nel dicembre scorso per una cifra di 150mila euro dai precedenti proprietari (la società empolese Protus, che nel 2009 se lo era aggiudicato all’asta). Ne servono adesso altri 80mila per rigenerare l’area.

Accantonata l’idea di ricostruire un piccolo stabile da adibire a sala polivalente visto gli spazi troppo ridotti (e anche la modifica della rotatoria di via Primo Maggio per migliorare i percorsi pedonali su via Sabatini), alla fine al posto dell’ex Bertini (officina al piano terra e appartamento al piano superiore, in totale 500 metri quadrati) nascerà una nuova piazzetta e spazio all’aperto, con "percorsi pedonali più accessibili, alberature, aiuole e panchine", che come detto sarà in continuità con l’area riqualificata dell’ex Maltagliati. Come annunciato, il progetto di riqualificazione dovrebbe andare in porto entro la fine dell’anno. La sala polivalente a Margine Coperta comunque si farà, avendo ottenuto un importante finanziamento della Regione, ma in un altro contesto.