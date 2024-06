Le prime mosse di Del Rosso: vertici e temi chiave in agenda

Montecatini Terme (Pistoia), 26 giugno 2024 – Un grande manifesto elettronico con l’immagine del nuovo sindaco Claudio Del Rosso, intento a ringraziare gli elettori, ha accolto gli automobilisti, ieri mattina, in corso Matteotti, poco prima dell’incrocio con via Tripoli. L’ufficio elettorale centrale, ieri nel tardo pomeriggio, ha terminato la stesura del verbale. Oggi il segretario comunale Giuseppe Aronica provvederà a redigere una lettera dove viene preso atto dell’esito delle elezioni e convocherà Del Rosso per la firma e la proclamazione. Adesso, Edoardo Fanucci e Luca Baroncini, candidati rimasti esclusi, rispettivamente, dopo il primo e il secondo turno sono pronti a presentare i ricorsi per chiedere il riconteggio delle schede elettorali. Fanucci non è potuto accedere al ballottaggio per dieci voti in più presi da Del Rosso, mentre Baroncini ha visto sfumare la riconferma per otto voti.

Oggi Del Rosso è atteso a Pistoia, dal prefetto Licia Donatella Messina. L’ufficio di governo sul territorio, alle 10, incontrerà tutti i sindaci neoeletti in provincia di Pistoia. È il primo appuntamento istituzionale ufficiale per il nuovo responsabile dell’amministrazione. Nel giro di pochi giorni, Del Rosso si insedierà ufficialmente nel suo ufficio in viale Verdi, mentre, durante il primo consiglio comunale utile, il sindaco giurerà ufficialmente. Il calendario degli appuntamenti metterà subito la nuova amministrazione davanti a una scadenza assai importante. Martedì 16 luglio scade infatti il termine per la presentazione delle offerte, non inferiori a 42 milioni di euro, per l’acquisto dei beni strategici delle Terme, nell’ambito della procedura del concordato preventivo in continuità. Del Rosso, come annunciato in caso di elezione, incontrerà al più presto il commissario giudiziale Alessandro Torcini, il liquidatore Enrico Terzani, l’attuale amministratore Luca Quercioli e la Regione, socio di maggioranza dell’azienda.

Altro punto che la giunta Del Rosso dovrà affrontare nelle sue prime settimane di vita è la costituzione della nuova Destination Management Organization, lo strumento per la gestione coordinata di tutti gli elementi che compongono una destinazione turistica (attrazioni, accesso, marketing, risorse umane, immagine e prezzi). Altro punto che richiede risposte efficaci per i prossimi mesi, nell’ambito delle competenze e delle possibilità con cui può agire un Comune, in sinergia con le forze dell’ordine, è la questione legata a degrado e sicurezza.