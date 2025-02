Del Rosso rassicura sui controlli: "Azioni per invertire la tendenza"

"Riguardo a quanto accaduto nel corso delle ultime settimane, vorrei per prima cosa ringraziare tutte le forze dell’ordine per la velocità di azione. Negli ultimi tre eventi delittuosi, sono intervenute in modo tempestivo". Il sindaco Claudio Del Rosso inizia così la replica alle minoranze, dopo l’ultima rissa avvenuta in pieno centro e culminata con lesioni gravi causate a un cittadino albanese. Due dei tre responsabili sono stati arrestati dalla polizia di Stato in seguito a un tentativo di rapina commesso da uno di loro in un supermercato. "L’immediato intervento – prosegue Del Rosso – denota una presenza continua che tutti noi possiamo vedere. Detto ciò, non siamo assolutamente soddisfatti della situazione generale, e farò tutto ciò che il mio ruolo di primo cittadino e la legge mi consentono di fare per arginare il problema della sicurezza in città, che non riguarda solo noi ma tutta Italia. Il lavoro da fare per cercare di invertire questa tendenza in città è enorme e la situazione si è aggravata gradualmente durante gli anni".

Il sindaco ribadisce che durante la campagna elettorale ha dichiarato più volte che "la sicurezza in città sarebbe stata uno dei punti cardine dell’amministrazione. Così è e così sarà in futuro. Al tempo stesso ho sempre sostenuto che la situazione specifica della nostra città, che perdura da moltissimi anni e che si somma a quella nazionale attuale che tutti conosciamo, non può essere risolta in un anno e nemmeno in due. Voglio però rassicurare la cittadinanza sul fatto che stiamo facendo e che faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità. A noi la polemica da bar non interessa, e non interessa nemmeno avere visibilità a danno della città, a noi interessano le azioni, e su questo piano stiamo rispettando gli impegni".

Da. B.