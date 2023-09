Del Debbio a Montecatini. E il web si infiamma

Montecatini Terme, 4 settembre 2023 – La prima puntata del programma "Dritto e Rovescio", in onda giovedì su Rete 4, non parlerà di migranti a Montecatini, come ha spiegato sabato a La Nazione il conduttore Paolo Del Debbio, oggi in Valdinievole per registrare il servizio di apertura, ma di rincari energetici e dei consumi. La polemica però è tutt’altro che finita. Sul gruppo Facebook ’Terme-Cittadini di buonsenso’ è stato chiesto chi ha contattato il programma di Rete 4.

"Nessuno ha chiamato Del Debbio – ha risposto Sandro Schiavelli, presidente del comitato Priorità: Sicurezza –. Hanno visto i vari articoli pubblicati sul nostro gruppo e sono venuti". La dichiarazione ha scatenato un vero e proprio vespaio. "Oltre a essere inutili siamo pure dannosi – ha replicato una persona –. Complimenti a voi geni del marketing...". Schiavelli ha risposto duro. "Caro genio della polvere sotto il tappeto – ha replicato – sei felice di questa situazione?" Per il Comitato è arrivata un’altra critica. "Piuttosto laviamoci i panni in casa con tante piccole e costanti azioni quotidiane – ha ribadito un altro utente – da veri amanti di Montecatini".

Uno dei partecipanti al dibattito virtuale ha messo in evidenza l’impotenza dei cittadini davanti al problema dell’accoglienza migranti. "Il collegamento avrebbero dovuto farlo davanti alla prefettura. E la battuta straripetuta di mettere la polvere sotto al tappeto, rivolta ai propri concittadini che non vogliono andare in Tv per i profughi negli alberghi è sbagliata, va rivolta anche quella alla prefettura. I cittadini subiscono decisioni dall’alto e ci vogliono degli esperti che possano studiare la soluzione".