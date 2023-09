Montecatini, degrado alla stazione: "Condizioni di sicurezza e sanitarie allarmanti"

Montecatini Terme (Pistoia), 25 settembre 2023 – Sono stanchi del degrado nell’area della stazione Montecatini Centro, di via Manin e di via Garibaldi. I residenti hanno tentato molte strade: polizia municipale, giunta, carabinieri, polizia, a pare proprio che la situazione non si riesca a risolvere, ormai da troppi anni. Il comitato Montecatini Domani, attraverso il proprio presidente Marco Morelli, negli ultimi giorni ha nuovamente contattato il sindaco Luca Baroncini.

"Ho fatto presente la situazione - spiega Morelli - per sollecitare nuovamente un intervento sulle varie problematiche e per evidenziare le condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie davvero allarmanti. Mi ha risposto che "più volte sono intervenuti facendo ripulire o facendo controlli, dopo poco ritornano senza tregua". Si è comunque impegnato a segnalare in modo deciso alle forze dell’ordine. Vedremo gli aggiornamenti ma sono anni che questa storia va avanti e non ci sono miglioramenti, anzi il contrario".

Il comitato Montecatini Domani si è costituito alcuni anni fa, al tempo dell’amministrazione Bellandi. Si tratta di una associazione apolitica e apartitica che è nata spontaneamente allo scopo di sollecitare la politica e le forze dell’ordine sulla necessità di rilanciare l’area della stazione Montecatini Centro, via Manin e via Garibaldi. Il degrado nel quale versa l’area è sotto gli occhi di tutti. In effetti, nel momento in cui le forze dell’ordine vengono sollecitate, intervengono. Ma l’effetto dura poco e nel giro di un paio di giorni certi personaggi ritornano a bivaccare e bere alcol sui marciapiedi e nel parcheggio ex Telecom.

Il comitato evidenzia che "con le giornate che si accorciano la situazione parcheggio Sip diventa sempre più disastrosa. Questi gruppi di bevitori bivaccano già dal tardo pomeriggio. Venerdì sera intorno alle 20.30 si sono messi a orinare sul marciapiedi, di fronte a un negozio. Sarebbe opportuno fare dei controlli perché c’è un costante flusso di persone che fanno uso di droghe. È possibile che non si possa fare niente per rendere vivibile questo angolo di Montecatini e riportarlo al decoro e all’ordine?".

Secondo il comitato la presenza di alcuni particolari esercizi commerciali peggiora la situazione in maniera esponenziale. Sono ormai mesi che in città cresce la protesta per il degrado. "Gli uffici danno il massimo – ha detto Baroncini, sollecitato da La Nazione, alcune settimane or sono – ma le situazioni di degrado e incuria le abbiamo ereditate e le stiamo risolvendo una per volta. Non sono bastati 4 anni per completare il percorso che l’assessore Sartoni sta realizzando. Il miglioramento progressivo rispetto al precedente mandato è oggettivo. Ci sono limiti di capacità di lavoro per l’impossibilità che ha oggi il Comune di assumere, tempi che si dilatano, diverse aree pubbliche non comunali".