"Il degrado? Lo abbiamo ereditato. Stiamo ridando decoro alla città"

Montecatini Terme, 25 giugno 2023 - "Luglio sarà il mese dei festeggiamenti per il secondo anniversario dell’ingresso fra i siti Unesco. La manifestazione principale si terrà l’1 e il 2 con raduno e sfilata di auto d’epoca. Sarà una grande festa cittadina che porterà anche qualche centinaio di presenze nei nostri hotel". Lo annuncia il sindaco Luca Baroncini, che affronta anche il tema del verde e del degrado.

"La pineta – va avanti – ha potenzialità enormi. La stiamo valorizzando con tanti alberi nuovi piantati, fiori colorati e con l’impegno profuso per far crescere l’attività alle Terme Tamerici. Con l’acquisto della Torretta vogliamo rigenerare il suo bellissimo parco".

Intanto cresce la protesta per il degrado. "Gli uffici danno il massimo – dice Baroncini – ma le situazioni di degrado e incuria le abbiamo ereditate e le stiamo risolvendo una per volta. Non sono bastati 4 anni per completare il percorso che l’assessore Sartoni sta realizzando. Il miglioramento progressivo rispetto al precedente mandato è oggettivo. Ci sono limiti di capacità di lavoro per l’impossibilità che ha oggi il Comune di assumere, tempi che si dilatano, diverse aree pubbliche non comunali. Ribadisco il miglioramento: basti pensare alla progressiva sostituzione di diverse palme che da anni erano marcite con nuovi alberi e arbusti come alla stazione centrale o con fiori colorati come in piazza del Popolo. Piazza della Rimembranza era ormai un’area di bivacchi che gradualmente stiamo riportando a decoro. Anzitutto l’abbiamo riaperta e resa visibile. Abbiamo lavorato sulle fioriture in pineta e in viale Verdi e sulla piantumazione e riqualificazione verde della zona sud: da via Marruota a via Ugo Foscolo, col ripristino di panchine e cartelli stradali rotti, sostituiti con nuovi".