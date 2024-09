Dedicato allo storico presidente. Il centro prelievi della Pubblica intitolato a Florio Giagnoni

In occasione della festa annuale della Pubblica Assistenza di Pescia, sono in programma le elezioni per il rinnovo delle cariche e, a distanza di cinque mesi dalla sua morte, l’associazione domenica alle 12.15 ufficializzerà l’intiolazione del centro prelievi, nella sede di piazza XX Settembre, a Florio Giagnoni. Per diciotto anni, sei mandati consecutivi, era stato presidente della Pubblica. Nel 2021 si era fatto da parte, esprimendo il proprio auspicio in un rinnovo, nella necessità di favorire un ricambio generazionale. E, per la prima volta nella storia dell’associazione, fu deciso di assegnargli il ruolo di presidente onorario, in segno di ringraziamento per i 40 anni di volontariato offerti alla comunità: "Un atto – afferma il presidente uscente Paolo Baldini – che rimarrà nella storia dell’Associazione". Nel lasciare l’incarico, Giagnoni ringraziò chi aveva collaborato con lui: "I volontari, i dipendenti e tutti coloro che hanno condiviso con me la guida dell’associazione – dichiarò – hanno dimostrato un attaccamento al ruolo che ricoprivano veramente encomiabile e mai si sono tirati indietro quando è stato chiesto loro qualsiasi sacrificio".

Lo scorso 14 aprile Florio Giagnoni, all’età di 76 anni, è venuto a mancare. E subito si sono moltiplicate le iniziative per ricordarlo, per rendere omaggio a una persona che tanto aveva fatto per l’associazione e per la città. Domenica 27 luglio l’Ippodromo Sesana gli ha dedicato l’intero programma della serata di corse, la ventesima della stagione, una serata ippica riservata alla città di Pescia, al Palio e alla Pubblica Assistenza. Ora arriva il momento dell’intitolazione del centro prelievi completamente ristrutturato nel 2020.

"Come per molti altri servizi che l’associazione offre, come il polo pediatrico, l’impulso è venuto dai consigli precedenti, dalla presidenza di Florio – ricorda, in conclusione, Baldini – L’associazione si sta specializzando in servizi rivolti all’infanzia e adolescenza, diventando un punto di riferimento a livello territoriale per la nostra Asl, come dimostra lo spostamento dei servizi dell’Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza".

Emanuele Cutsodontis