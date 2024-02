De Caro bis mette d’accordo tutta la sinistra: "Territorio, ambiente e progetti comuni"

Il giorno dopo l’annuncio ufficiale di Simona De Caro, sindaco uscente del comune di Monsummano, confermata come candidata del Partito Democratico alle elezioni comunali della prossima primavera, c’è fermento in maggioranza. "Siamo pronti per questa nuova avventura – afferma De Caro – e c’è tanto entusiasmo, fondamentale per affrontare la campagna elettorale e conseguire l’obiettivo"". L’annuncio ufficiale è stato dato all’assemblea degli iscritti e dei simpatizzanti, durante la quale si è votata all’unanimità la candidatura di De Caro, e si è deciso di avviare la costruzione di una larga coalizione di centro sinistra. "Ho cercato di essere il sindaco di tutti – prosegue il primo cittadino uscente – e di stare vicina alla gente comune. Soprattutto nei momenti più difficili, come quello terribile del lockdown per il Covid. Ho avuto molte soddisfazioni: la gente mi ha ringraziato e mi ringrazia spesso. Non solo i monsummanesi che mi avevano votato ma anche alcuni elettori dell’opposizione".

Avvocato ed ex assessore nella giunta Vanni, nel 2019 erano stati 4.538 i voti raccolti dalla candidata del centrosinistra (il 52,38%), contro i 4.126 del candidato delle liste civiche e del centrodestra Giuseppe Mignano (47,62%). "Sono orgogliosa di quanto fatto, in particolare con il Pnrr. Ma il lavoro – chiarisce – è stato di squadra, insieme al vice sindaco e mio braccio destro Elena Sininberghi, tutti gli assessori, i consiglieri di maggioranza e la macchina comunale. I dipendenti hanno sempre lavorato con competenza e abnegazione. Sono loro che mettono in atto gli indirizzi. Eppure sono pochi, la metà ad esempio di quelli del comune di Montecatini. Ma sono straordinari".

De Caro auspica di tagliare al più presto il nastro dei progetti ormai in dirittura di arrivo. E ricorda le principali opere realizzate o in fase di ultimazione. Il nuovo volto dato a piazza Giusti, la salvaguardia del borgo storico di Montevettolini, la capacità di attirare e investire al meglio i fondi del Pnrr, i lavori al campo sportivo, la costruzione della pista di atletica, la ristrutturazione delle scuole e le numerose iniziative culturali sono solo una parte dell’immane e ottimo lavoro svolto dalla sindaca e dalla sua giunta. "L’attenzione per la valorizzazione del territorio è andata di pari passo con l’attenzione per le esigenze e le dinamiche della comunità – evidenzia De Caro – con cui sono riuscita a instaurare un rapporto di profonda affinità e collaborazione. Se rieletta, sicuramente lavorerò per attuare il master plan del verde, già progettato. Stiamo intercettando i fondi ad hoc. Nei prossimi anni porteremo al termine al meglio i numerosi e importanti progetti iniziati, e ne avvieremo altri di pari livello"".

La sindaca uscente ha un sogno nel cassetto: "Veder risorgere, finalmente, Grotta Parlanti: una ferita aperta per il nostro territorio". Ci saranno riconferme della giunta tout court? "Da parte mia l’intenzione c’è, ma gli assessori uscenti si sono messi a disposizione per il bene comune e non per la poltrona. Questo è bellissimo. Costruiremo la lista piano piano, esattamente come il programma. Vogliamo avere gli input dalle persone comuni e confrontarci coi comitati di quartiere che sono nati durante questo mandato".

