Dalla parte degli animali. Il cibo arriva da scuola

L’Istituto comprensivo Don Milani di Ponte Buggianese da oltre dieci anni porta avanti la sua campagna di sensibilizzazione verso il mondo degli animali domestici. Grazie alla collaborazione dei volontari del Canile Hermada di Montecatini Terme e dell’Associazione Cats onlus di Pescia, vengono attuati, nelle diverse classi delle scuole primarie, interventi didattico-formativi che mirano a promuovere la diffusione della cultura del rispetto degli animali, favorendo nei bambini l’assunzione di comportamenti adeguati. "Lodevole l’iniziativa di raccolta quotidiana degli avanzi della mensa scolastica – commentano i volontari Hermada – nel plesso Rodari: quel cibo è vita per i gatti di molte colonie feline presenti nei diversi Comuni della Valdinievole". Attraverso una conoscenza più approfondita del mondo animale si mira a prevenire l’abbandono e il maltrattamento degli animali, sviluppando nei più piccoli un senso di protezione e rispetto verso i nostri amici a quattro zampe. Tutto questo perché i bambini di oggi possano diventare adulti sensibili e responsabili domani.

Intanto il Comune di Montecatini ha concesso in comodato d’uso gratuito per cinque anni un fabbricato abbandonato da anni nella confinante via Sant’Antonio, composto da 25 box e un terreno di 1.200 metri quadrati di superficie, originariamente edificato allo scopo di ampliare il canile comunale. Obiettivo: realizzare un ricovero per gatti, quelli cioè che sono oggetto di operazioni di soccorso e recupero e che hanno bisogno di assistenza e mantenimento, in attesa di adozione. Per arrivare a dama e far partire questo nuovo servizio gli ’Amici degli Animali’ si dovranno occupare del rifacimento e della messa a norma dei nuovi ambienti, resterà in capo al municipio soltanto la manutenzione delle piante di alto fusto presenti nel terreno dato in affitto gratuito. Un ampliamento riservati ai gatti nello storico canile Hermada di Montecatini. Tra via delle Padulette e via Sant’Antonio si consolida così un polo per la tutela e la protezione degli animali e anche dell’ambiente che li accoglie.

Giovanna La Porta