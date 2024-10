Da Chiesina a Nuova Delhi. Lo stilista Piattelli premiato per l’atelier aperto in India

La serata finale della MCB by Beautè Selection, che si tiene ogni anno a Parigi, ha decretato la vittoria del salone di New Dehli DI Luca Piattelli nella categoria Best Salon. Per lo stilista altopascese una grandissima soddisfazione per una operazione commerciale e anche culturale che lo ha visto sbarcare circa un anno fa con il primo di una serie di atelier a New Delhi, in India, arredato con grande impegno e secondo il gusto italiano, ricalcando il salone di Chiesina Uzzanese dove abitualmente Piattelli lavora. Un prestigioso premio che è considerato il più importante riconoscimento mondiale per il design dei saloni, celebrando i saloni con l’impatto visivo e il concept più straordinari.

In una competizione emozionante e molto combattuta due saloni sono stati annunciati al MCB by Beauté Sélection 2024 come vincitori ex-aequo: Luca Piattelli Luxury Salon in India e Aldo Coppola Cerva in Italia. Entrambi i saloni hanno impressionato i giudici con il loro design visionario, fondendo perfettamente stile e funzionalità per creare spazi che elevano l’esperienza del salone a nuove vette. I loro concetti innovativi riflettono le ultime tendenze del settore, unendo un’estetica all’avanguardia con un’atmosfera invitante che i clienti amano.

"Sono molto felice, per me e per il mio staff e per tutti quelli che hanno partecipato a questa bella avventura – dice Piattelli –. Già la nomination era un sogno, ora addirittura il primo posto a livello mondiale è veramente indescrivibile, un risultato che ci ripaga di tanto lavoro e impegno, con la consapevolezza di avere, nel mio piccolo, aiutato a diffondere la bellezza italiana in un paese lontano come l’India. Questo riconoscimento ci darà ancora più forza nel continuare in questo progetto molto ambizioso ma gratificante".

Il negozio che è stato premiato a Parigi si trova a New Dehli, in una zona di pregio, dal quale poi prenderanno vita tutti gli altri atelier disseminati sul territorio, seguendo quelli che sono i centri della bellezza e del benessere indiani, gestiti dagli investitori locali, che saranno formati comunque secondo i criteri e le norme utilizzati sul territorio italiano da Piattelli. Tutti somiglianti a quello di Chiesina Uzzanese, considerato uno dei più belli e funzionali d’Italia.