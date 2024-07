Cosmica, ecco la Notte Bianca. Il Festival prosegue in centro

Continua con ottimo riscontro di pubblico la seconda edizione di Cosmica Festival presso la Pineta e nel centro storico della città. C’è grande attesa per lo spettacolo di Valerio Lundini, il popolare comico, anche cantante con i sui Vazzanikki, che si esibirà il prossimo 28 luglio alla Pineta. Dopo l’appuntamento di ieri con il Cinema sotto le stelle e il filma ‘Febbre da cavallo’, mercoledì 24 luglio arriverà una nuova Notte Bianca con protagonista il Cromosauro nel centro storico. Un’animazione itinerante di grande impatto scenico, unica in Italia per dimensioni e originalità. Un gigantesco scheletro di dinosauro, alto 5 metri e lungo 7 metri, interamente rivestito con coloratissime stoffe si aggirerà tra la folla. Cromosauro è frutto di un intenso lavoro di progettazione e realizzazione, per la minuzia e la difficoltà di costruzione della gigantesca macchina scenica, le cui sembianze evocano le Abrijas messicane, creature fantastiche e variopinte. Non mancherà anche il mago Magic Goldman con i suoi giochi di prestigio tra Piazza Matteotti e Corso Roma. Domenica 28 luglio alle 21 poi il grande concerto in Pineta di Valerio Lundini & I Vazzanikki. Dopo lo strepitoso successo ottenuto con il suo spettacolo ‘Il mansplaining spiegato a mia figlia’, il comico torna dal vivo con la formazione che accompagna la sua carriera da più di dieci anni. Lundini e soci proporranno uno show ricco di canzoni, gag surreali e grandi momenti di comicità, che già le scorse estati ha saputo infiammare i palcoscenici di tutta italia. In questo nuovo live presenteranno i brani contenuti all’interno di un nuovo disco appena uscito ‘Innamorati della vita’. Disco che dà il nome allo show musicale. A seguire dj set.