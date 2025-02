Corteo per la sicurezza, scende in strada anche Del Rosso

Montecatini, 12 febbraio 2025 – Ci sarà anche il sindaco Claudio Del Rosso stasera alla passeggiata per la sicurezza. Il corteo partirà alle 19:30 dalla boutique Bonvicini, che nei giorni scorsi è stata tra l’altro vittima di una spaccata notturna ai danni di una delle vetrine che si affacciano sul corso Matteotti. Una manifestazione che ritorna a un anno esatto dalla fiaccolata contro le occupazioni e i vandalismi che si erano verificati negli alberghi , tendenza che aveva caratterizzato la passata stagione invernale. Ad organizzare l’iniziativa di stasera una commerciante conosciuta e stimata in città, Michela Caruso, titolare con il marito della pasticceria Sweet di via Balducci. “Abbiamo inviato la comunicazione alla questura di Pistoia – ha spiegato Caruso nei giorni scorsi – e aspettiamo una risposta positiva e attiva da parte di tutta la cittadinanza. Il nostro sarà un silenzioso grido di aiuto, per richiedere quello che è giusto e doveroso per tutti, la sicurezza. Non critichiamo le istituzioni ma chiediamo tutela nei nostri negozi, per i clienti, per chi a Montecatini vive, per i dipendenti delle attività e per i turisti”.

La passeggiata si snoderà per le vie del centro commerciale cittadino. “Questo evento, a mio avviso, non ha colore politico – dice il primo cittadino – ma è un gesto di sensibilizzazione verso la situazione della nostra città. Ovviamente, prima di prendere la decisione di scendere in strada, mi sono confrontato con l’organizzatrice. Quando vai a casa d’altri, devi avere garbo e io non volevo essere invadente. Mi ha risposto che era molto contenta, dunque saremo presenti come maggioranza consiliare e come giunta”. Ci saranno cittadini, commercianti, albergatori e tutti coloro che sono stanchi dell’ondata di violenza e microcriminalità che si intensifica di anno in anno e di mese in mese. La scelta del punto di partenza non è casuale. Poi proseguiranno da via Solferino verso la stazione Montecatini Centro e faranno il giro fino all’enoteca Giovanni per poi tornare al punto di partenza. “Scriverò sui cartelli ‘Montecatini è nostra’ e ‘rispettate la vostra città’. Chi camminerà con noi avrà in mano il cellulare con la luce accesa”, ha annunciato Michela. La passeggiata è bipartisan. Anche Edoardo Fanucci ha annunciato la propria presenza insieme al suo gruppo. Luca Baroncini non potrà partecipare: “La Lega ci sarà comunque con il capogruppo consiliare Karim Toncelli, il consigliere provinciale Cinzia Cerdini e il consigliere regionale Luciana Bartolini. Sarò impegnato alla camera dei deputati per i miei impegni sul termalismo. Supporterò a distanza l’iniziativa”.