Corsa salvezza. Il Monsummano c’è

Miglior fine anno non poteva esserci per l’Intercomunale Monsummano. Il successo (1-3) sul Marginone 2000 ha riannodato il feeling con la vittoria che in casa amaranto mancava da due mesi e rilanciato la corsa salvezza. "Sul gol dell’1-2 del Marginone abbiamo rivissuto un po’ di paure, ma poi tutto è andato per il verso giusto – dice il diesse amaranto Daniele Fanucci –. I ragazzi alla fine sono stati bravissimi e hanno segnato il terzo gol che ha messo al sicuro un risultato che ci serviva davvero per chiudere bene l’anno all’insegna della fiducia".

Il dirigente dell’Intercomunale parla di una crescita della squadra sotto Scintu e degli obiettivi per il 2025: "Stiamo creando tanto in attacco, ci serve ancora equilibrio però. Tornare a vincere prima della pausa era fondamentale. Ora staccheremo qualche giorno e poi torneremo a lavoro per arrivare pronti alla ripresa del campionato. La nostra corsa salvezza deve proseguire".

Simone Lo Iacono