Cordoglio per la morte di Angela Maccioni

Cordoglio in Valdinievole per la scomparsa, ad appena 50 anni, di Angela Maccioni di Confesercenti. Abitava a Pieve a Nievole e lavorava negli uffici di Montecatini. "Angela – scrive il direttore provinciale dell’associazione di categoria, Riccardo Bruzzani – è andata via a 50 anni. È vissuta con tutti noi per tutta la vita lavorativa. Era il 1992. Angela fu scelta con Marco Sbrana allora commissario. Nello stesso anno arrivai io. Aveva 20 anni allora Angela. Si è dedicata al lavoro con grande passione e capacità. Era la ragione della sua vita, anche troppo totalizzante. Lo dicevano anche i nostri soci. Il destino con lei è stato davvero crudele. La nostra famiglia di Confesercenti è rimasta colpita e attonita. Un pensiero va ai suoi amati figli e al più piccolo in particolare, alla mamma e a tutti i suoi parenti. Angela, sarai sempre con noi".

Confesercenti fa inoltre sapere che oggi, 6 giugno, nel pomeriggio gli uffici dell’associazione rimarranno chiusi al pubblico per consentire anche ai colleghi la partecipazione ai funerali, alle 15 nella chiesa di Pieve a Nievole.