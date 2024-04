Convegno sulla violenza di genere

Tra le iniziative legate alla ricorrenza del 25 aprile ed alla necessità di una riflessione sulla storia del nostro paese 79 anni dopo la liberazione, si evidenzia un evento dedicato alla condizione della donna ieri e oggi. L’associazione culturale ’Montecatini al Centro’ e l’associazione ’Anna Maria Marino’, impegnata nella lotta contro le violenze, hanno organizzato in sinergia il convegno ’La donna nella storia: la condizione femminile ieri e oggi’. L’incontro si terrà domani alle ore 16 presso il Gambrinus. La giornata prevede numerosi interventi, volti ad analizzare il tema sotto diverse prospettive. In apertura il professor Antonio Lo Conte, il quale si occuperà della figura femminile nella storia. Proseguirà Cristina Barontini, con un intervento incentrato sue donne che hanno fatto la storia, anche nel periodo immediatamente successivo alla fine della guerra. L’avvocato Giovanni Spadoni, il quale si concentrerà sull’aspetto legislativo, in particolare sull’evoluzione normativa dei diritti della donna e di eguaglianza tra i sessi, con una particolare attenzione a quanto avviene a partire dal 1946; infine interverrà Silvia Calzolari con una relazione sulla vittimizzazione della donna.

Spazio sarà dato alla lettura di alcune poesie di Antonella Pizzino. La presentazione sarà curata da Silvia Dal Pino che modererà il dibattito. Il dibattito affronterà il tema sotto i punti di vista antropologico, psicologico, normativo e sociale.

Giovanna La Porta