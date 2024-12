Quei 500 metri contromano, poi il tremendo impatto. Muore a 47 anni, in A11 poteva essere una strage

Pistoia, 15 dicembre 2024 – Poteva essere una strage. Il bilancio del terribile incidente dove ha perso la vita Daniela Boldrini sarebbe potuto essere ben più grave, con il possibile coinvolgimento di un numero maggiore di vittime. Tutti sono a chiedersi come sia stato possibile, come abbia fatto la 47enne di San Cassiano, una frazione del comune di Lucca, a imboccare contromano la autostrada A11.

La polizia stradale sta cercando di individuare le cause che hanno spinto la conducente della Volkswagen Polo bianca ad andare contromano lungo un’arteria viaria dove le macchine sfrecciano così veloci. Non è da escludere, anche se si tratta di una ipotesi tra le tante, che Daniela, al momento dell’ingresso in autostrada, dal casello di Chiesina Uzzanese, sia entrata per sbaglio dalla parte dell’uscita.

Quello che sappiamo. Intorno a mezzanotte tra venerdì 13 e sabato 14 dicembre, Daniela Boldrini alla guida di una Polo Bianca, ha imboccato il casello di Chiesina Uzzanese, iniziando a percorrere l’autostrada A11 contromano. Dopo circa 500-600 metri percorsi, si è scontrata con un’altra autovettura che stava percorrendo il senso di marcia corretto. L’impatto tra i due mezzi è stato violentissimo. Nel terribile incidente, come se non bastasse è rimasto coinvolto un terzo veicolo.

Sul posto, allertati dal numero unico di emergenza 112, sono arrivati subito i soccorritori. Il personale medico e sanitario della Misericordia di Monsummano ha iniziato subito le procedure di rianimazione per tentare di salvare la donna. Sono state eseguite tutte le azioni previste in casi come questo, ma ormai per la donna non c’era più nulla da fare. Le conseguenze dell’incidente sono state contenute grazie anche a uno spiegamento di forze importante. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della sottosezione della polizia stradale di Montecatini. Le altre due persone rimaste coinvolte nell’incidente per fortuna non hanno riportato ferite gravi e sono state ricoverare all’ospedale San Jacopo di Pistoia.

Profondo il dolore in tutta la comunità per la morte di Daniela Boldrini. Nata il 24 giugno 1977, viveva con la sua famiglia a San Cassiano, frazione del comune di Lucca. Era mamma di tre figli. Molto conosciuta in provincia di Lucca. Era stata segretaria degli studi medici di Sant’Anna in via Pisana a Lucca, sopra la farmacia Martinelli. La salma della donna, al momento, è a disposizione dell’autorità giudiziaria.