Controlli sulla movida. Blitz della polizia nei locali del centro con i cani anti-droga

Montecatini Terme (Pistoia), 5 maggio 2024 – Blitz della polizia di Stato nell’area della movida, all’interno dei locali della zona di viale IV Novembre. Gli agenti del commissariato, venerdì sera, sono arrivati in forze per effettuare una serie di controlli nelle aree prospicienti negli spazi interni di numerosi esercizi. L’attività è stata condotta anche con l’ausilio di cani antidroga. Un intervento programmato in modo assai articolato, anche perché negli ultimi anni la polizia è dovuta intervenire più volte nella zona.

Gli agenti del commissariato avevano sanzionato e denunciato all’autorità giudiziaria alcune attività per aver somministrato alcolici ai minorenni. Il questore aveva inoltre disposto la chiusura temporanea di alcuni locali, in base all’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in seguito alle situazioni rischiose che si sono venute a creare. A breve, la questura dovrebbe diramare alcuni dati sui controlli a cui hanno assistito molte persone.

Proprio in queste settimane, i problemi creati agli ospiti degli alberghi per i rumori e gli schiamazzi fino a tarda notte sono tornati a farsi sentire in modo particolare, come conferma Giovanni Biondi, titolare di una nota struttura ricettiva della zona e presidente di Assohotel-Confesercenti. "Mi fa davvero piacere che la polizia di Stato abbia effettuato un’attività dì controllo straordinaria – sottolinea – il turismo è fondamentale per la vita di questa città. Come presidente di Assohotel-Confesercenti sto per inviare una lettera al Comune per chiedere che in quest’area sia ripristinata una zona a traffico limitato a partire dalle 22. Sono stati assunti otto agenti in più, ma la polizia municipale continua a terminare il servizio alle 20 e questo non va affatto bene. Gli alberghi di questa zona, complessivamente, sono dotato di 750 camere e registrano 280mila presenze all’anno, dando lavoro a 150 persone. Dobbiamo tutelare chi porta benessere in questa città. I locali aperti la sera, quando lavorano in modo corretto sono una risorsa, perché arricchiscano l’offerta cittadina. Ma tutti noi dobbiamo lavorare nel rispetto delle regole. Non è più tollerabile vedere la confusione fino alle tre del mattino, le risse, le auto che sgassano e tante altre cose che disturbano anche i residenti”.

La stagione turistica, in viale IV Novembre, si annuncia ricche di polemiche da parte degli albergatori e delle perone che vivono nella zona, se la movida non diventerà in po’ più silenziosa.