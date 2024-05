Controlli notturni dei carabinieri. Attenzione sul centro della città

La Compagnia dei carabinieri prosegue i controlli in città a garanzia della sicurezza e dell’ordine pubblico. Nelle serate dello scorso fine settimana, i militari hanno effettuato alcuni servizi di prevenzione e repressione dei reati. L’attività si è concentrata specialmente sul controllo del centro cittadino, delle vie limitrofe nonché delle due stazioni ferroviaria, estendendosi poi anche nella zona delle Cerbaie, a Lamporecchio. I carabinieri hanno svolto un’attività di controllo legata ai reati predatori, allo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti, e alle verifiche dei cittadini stranieri irregolari, nonché al contrasto del degrado dovuto al fenomeno della movida, durante il fine settimana. Sono stati impiegati più di venti militari e dieci pattuglie delle stazioni e del Norm. Durante il servizio sono stati controllati 54 veicoli e 104 persone, nonchè vari esercizi pubblici. Nel corso delle operazioni di controllo alla circolazione stradale e dei cittadini a piedi sono state elevate tre contravvenzioni al codice della strada e segnalata una persona alla prefettura, poiché trovata in possesso di quantitativo di sostanza stupefacente proveniente dalla zona delle Cerbaie. I controlli con l’etilometro hanno anche permesso di prevenire l’eccessivo uso ed abuso di alcolici, responsabile del maggior numero di incidenti stradali in particolar modo durante i fine settimana. I carabinieri della Compagnia di Montecatini hanno, inoltre, posto particolare attenzione su piazza del Popolo, piazza Gramsci e viale IV Novembre, in ragione di motivi di ordine e sicurezza pubblica che si sono verificati nell’ambito della movida. Le forze dell’ordine sono in prima linea per garantire un sano divertimento tra i più giovani, evitando tutti i problemi.

Da. B.