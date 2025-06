Contributi straordinari ai Comuni. Dalla Regione ecco 1,1 milioni. Sorridono Buggiano, Massa e Ponte

Nuovi importanti fondi in arrivo per la provincia di Pistoia da parte della Regione Toscana: ad annunciarlo il presidente Eugenio Giani alla luce di quattro differenti delibere di giunta che riguardano Buggiano, Massa Cozzile, Ponte Buggianese e San Marcello Piteglio per un valore complessivo di un milione e 170mila euro, per metà relativamente a impianti sportivi e l’altra metà per centro polifunzionale e migliorie per l’osservatorio astronomico di Pian dei Termini. "Proseguiamo il nostro impegno per sviluppare la ’Toscana Diffusa’ – afferma Giani – perché il nostro obiettivo è valorizzare ogni area e sostenere ogni comunità".

Per il Comune di Buggiano la somma prevista è di mezzo milione di euro per concorrere alle spese per il rifacimento della pista di atletica e delle aree connesse dello stadio comunale "Alberto Benedetti". Nel concreto, la Regione trasferirà al Comune una prima tranche di 250mila euro dopo la presentazione di una dichiarazione che attesti l’avvio dell’esecuzione dell’intervento mentre la seconda parte arriverà dopo il deposito del certificato di regolare esecuzione e rendicontazione. Allo stesso modo, ci sarà la sottoscrizione di un accordo da 70mila euro con il Comune di Ponte Buggianese per la ristrutturazione dello stadio Sandro Pertini: anche qui, ci sarà una suddivisione con la prima metà dei fondi al momento dell’aggiudicazione dei lavori e la seconda metà per la rendicontazione.

Di rilievo anche i 150mila euro per San Marcello Piteglio per la sostituzione del telescopio dell’osservatorio astronomico di Pian dei Termini e per lavori di adeguamento della struttura per favorire ricerca, didattica e divulgativo. "Abbiamo ritenuto – precisa Giani – che l’acquisto di un nuovo telescopio che andrebbe a sostituire l’attuale strumento che risale al 1990, permetterebbe di ottenere vantaggi per tutto il territorio circostante".

Infine, con il Comune di Massa e Cozzile verrà stipulato un accordo relativo allo stanziamento di 450mila euro di contributi straordinari per centri polifunzionali socio-culturali e ricreativi: qui i fondi sono suddivisi su tre anni fino al 2027.