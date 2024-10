Contrasto alla malamovida. Minori fermati con alcolici

Hanno meno di 18 anni, molti di loro sono stranieri e, spesso, provengono da centri di accoglienza per minori della provincia. La zona della stazione ferroviaria di piazza Gramsci, ma anche alcune strade del cuore termale, soprattutto di notte stanno diventando il punto di ritrovo di giovanissimi sotto l’effetto dell’alcool. Gli agenti del commissariato di Montecatini, durante l’ultimo fine settimana, hanno effettuato una serie di controlli di prevenzione e repressione dei reati e dei luoghi che attirano la presenza dei ragazzi. La polizia di Stato ha rivolto particolare attenzione alle aree di piazza XX Settembre, via Don Minzoni, piazza del Popolo, via Garibaldi, parco Cividale, e viale Verdi. Oltre all’abuso di alcolici, l’attivita’ era destinata al contrasto alla vendita di stupefacenti, al mancato rispetto della civile convivenza e alla verifica amministrativa dei locali.

Identificate in tutto trenta persone, di cui venti di origine straniera: tra questi, la gran parte proviene dai centri di accoglienza per minori della provincia. La polizia di Stato ha trovato un gruppo di giovani intenti a consumare alcolici nel parcheggio dell’area ex Lazzi. Due di loro, un italiano e uno straniero, nonostante avessero meno di 18 anni, stavano consumando da bere, e hanno dichiarato di aver ricevuto la somministrazione da un bar nella zona di piazza Gramsci. In seguito a una verifica amministrativa all’interno dell’attivita’ e all’emissione di una multa, come è noto, il fatto è stato segnalato al Comune, da cui è partita un’ordinanza di chiusura per 15 giorni. Nella zona di viale IV Novembre, un altro locale è stato sanzionato perché l’uscita di sicurezza era inutilizzabile.

La titolare di un’attivita’ della zona di piazza Gramsci conferma la presenza di ragazzini stranieri, anche durante il giorno, intenti a non fare nulla o a litigare. "Il problema persiste da parecchio tempo – conferma – e io ringrazio il cielo di non vivere qui e di andare via la sera. Non si cosa si possa fare per risolvere la situazione. Questi ragazzini stanno tutto il giorno a bere alcool e a non fare nulla, con litigi che possono scoppiare in qualsiasi ora del giorno. Spero che vengano impiegati a fare qualcosa, perché la situazione sta peggiorando ogni giorno. Una turista del Sud mi ha detto che non aveva mai visto una situazione simile". Poche settimane fa, un uomo ha denunciato di aver subito un tentativo di rapina nella zona di piazza Gramsci.

Daniele Bernardini