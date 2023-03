Consorzio Flora Toscana Conforti è il presidente Ricordato Paolo Batoni

Ugo Conforti è il nuovo presidente di Flora Toscana. L’elezione ha avuto luogo durante l’ultimo consiglio d’amministrazione di Flora Toscana che si è tenuto a seguito della prematura scomparsa del presidente Paolo Batoni, avvenuta il 20 febbraio scorso. Marco Innocenti è stato riconfermato vicepresidente.

Conforti, socio della cooperativa e membro del Cda di Flora Toscana dal 1985, ha ringraziato il consiglio di amministrazione per la fiducia ricordando la figura di Paolo Batoni che ha ricoperto la carica di presidente di Flora Toscana per tre mandati e che è stato un vero e proprio punto di riferimento per soci e collaboratori. "Paolo è stato un uomo, un socio cooperatore, che ha sempre dimostrato valori forti, che sapeva ascoltare, dotato di una grande capacità di mediazione e che nel corso della sua esperienza in cooperativa ha sempre portato avanti un’etica di rispetto e valorizzazione delle persone, un percorso che con l’aiuto dei soci e dei collaboratori mi impegnerò a portare avanti con dedizione".

Il nuovo presidente è stato presentato ai collaboratori in occasione di un incontro aziendale che ha visto il direttore Simone Bartoli illustrare il nuovo organigramma, il controllo di gestione 2022 e il budget 2023. Conforti ha ringraziato soci e collaboratori per l’ottimo spirito di squadra che contraddistingue la cooperativa e per gli ottimi risultati raggiunti nel 2022 e nei primi due mesi del 2023. Al neopresidente i vanno le congratulazioni e gli auguri di un proficuo lavoro da parte del direttore Simone Bartoli, dei collaboratori e di tutta la cooperativa.

Flora Toscana nasce come Toscoflora nel settembre 1971, quando un gruppo di floricoltori promossero la costituzione della cooperativa con lo scopo di realizzare un impianto di riproduzione di talee radicate di garofani e di piante varie. Con il 1979 sia avvia in concreto l’attività per la vendita dei mezzi tecnici, prendendo in affitto il magazzino di via Amendola a Pescia. Nel 1981 inizia l’attività concreta di commercializzazione fiori che avviene nel vecchio mercato dei fiori di Pescia, con l’affitto di 25 banchi. Nel 1986 partono i lavori per la costruzione del nuovo stabilimento in Via di Montecarlo. Nel 2021 è stato festeggiato il 50° anniversario dell’azienda pesciatina.