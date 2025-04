Consiglio comunale dei ragazzi. Si è insediata la nuova giunta

Si è insediato Il Consiglio Comunale dei Ragazzi a Chiesina Uzzanese, alla presenza del Sindaco Fabio Berti e dell’Assessore all’istruzione Caterina Sanzone. Ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado è così offerta l’opportunità di vivere in prima persona l’esperienza della cittadinanza attiva, imparando a capire come si prendono decisioni importanti per la comunità. Come ha spiegato Berti, il progetto mira a formare cittadini consapevoli della cosa pubblica, pronti a contribuire attivamente al miglioramento del loro territorio, confrontandosi su temi che riguardano il loro futuro, collaborando con le istituzioni locali e proponendo idee innovative.

Nel corso dell’incontro, sono stati eletti i componenti della Giunta: la presidente Alice Lupori (3B), la sua vice, Beatrice Canciani (3C), con delega alla cultura e allo spettacolo; gli assessori Matilde Zanbara (1B), sport, tempo libero e giochi; Tania Olivadese (3A), volontariato e associazionismo; Gioele Bendindelli (2C), infrastrutture scolastiche; Violante Satini (2B), attività ludiche e politiche ambientali; Tommaso Nini (2C), sicurezza stradale e solidarietà; Enea Macchini (1C), pubblica istruzione e biblioteca. Sono stati eletti consiglieri Mia Del Carlo e Leonardo Mancin (1A), Anays Stassinou (1B), Bianca Puccinelli (1C), Cecilia Andreini e Vittoria Iannotti (2A), Giacomo Marchi (2B), Edoardo Alessiani e Marlene Cavaliere (2D), Giulia Gabbrielleschi (3B), e Gloria Benedetti (3C).

"Ringraziamo per la disponibilità e l’impegno dimostrato la professoressa Valentina Picchi - conclude Sanzone - consolidato referente interno del progetto, e facciamo i complimenti a questi ragazzi, con l’augurio che possano mantenere viva anche in futuro la passione di mettersi al servizio della comunità".