Confronto sul Lorenzini Oggi tra Franchi e Brizzi

Il destino del liceo Lorenzini è un nodo da sciogliere fondamentale per il prossimo sindaco. E’ iniziato il conto alla rovescia per il ballottaggio. Il Comitato "Nuova sede per l’Istituto Lorenzini, patrimonio didattico-culturale-formativo di un intero territorio" oggi, alle 18 alla sala Angelo Simonetti si terrà un incontro-confronto fra i due candidati a Sindaco Vittoriano Brizzi e Riccardo Franchi sul problema della nuova sede del Lorenzini e sulla soluzione temporanea in vista del prossimo anno scolastico. "In considerazione dello scarso rilievo dato al problema Lorenzini nella prima parte della campagna elettorale - riflette il Comitato - un po’ da tutti i candidati, in vista del ballottaggio dei due contendenti a sindaco, chiediamo che il problema sia affrontato in modo approfondito; ritiene necessario che appaia chiaro come i due candidati e le coalizioni che li sostengono intendano, in collaborazione con gli altri Enti preposti, risolvere concretamente il problema della nuova ed unica sede dell’Istituto, indispensabile per ricostruire una comunità scolastica oggi frammentata, dispersa sul territorio e frenata nell’espressione delle proprie potenzialità, indispensabile per consolidare un rapporto culturale con il territorio e permettere agli studenti di poter studiare ed operare in tranquillità. Invitiamo i cittadini a partecipare numerosi, poiché la sorte dell’istituto Lorenzini riguarda l’intera città".

Intanto Oreste Giurlani, leader della coalizione del candidato Vittoria Bizzi interviene dopo il sostegno della lista civica di Grassoti: "Come ampiamente anticipato, il nostro comportamento in questa fase precedente al ballottaggio è certamente coerente con quanto abbiamo sempre detto. Quindi ben vengano le convergenze programmatiche che i cittadini, anche se si sono candidati altrove e contro di noi, possono condividere con noi. Noi certamente siamo molto favorevoli all’allargamento della base del consenso del nostro candidato Vittoriano Brizzi e della nostra coalizione che lo ha sostenuto, ma senza apparentamenti. In questo senso abbiamo apprezzato molto quanto dichiarato dalla lista Fiducia, che appoggiava Antonio Grassotti, che riconosce la presenza di molti punti programmatici comuni e condivisi e che esprime una valutazione positiva della nostra esperienza di governo".