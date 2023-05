Conforti guida FloraToscana Prende il posto di Paolo Batoni Vicepresidente Alessia Spinetti

Si è svolta l’assemblea ordinaria dei soci di Flora Toscana che ha visto molti temi all’ordine del giorno. L’assemblea si è aperta con un momento di commemorazione per il presidente Paolo Batoni, purtroppo scomparso lo scorso febbraio e con l’annuncio, alla presenza della famiglia, del dirigente scolastico Francesco Panico e i professori Sara Michelotti e Matteo Gentili, della volontà di Flora Toscana di istituire annualmente una Borsa di Studio rivolta agli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario "Anzilotti" di Pescia in onore alla sua memoria. Il bilancio 2022 di Flora Toscana, approvato dai soci all’unanimità, si è chiuso con vendite oltre i 48 milioni di euro, indebitamento in calo e investimenti per quasi un milione di euro, fra i quali un impianto fotovoltaico a servizio del nuovo stabilimento di via Caravaggio. Anche a livello di bilancio consolidato, il risultato è stato molto positivo con ricavi oltre i 72 milioni di euro e utile di circa 2 milioni. All’ordine del giorno dell’assemblea anche il rinnovo delle cariche sociali. È stato eletto il nuovo consiglio di amministrazione che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio 2025, con alcune novità: l’elezione di tre consiglieri provenienti al di fuori della Regione Toscana e due consiglieri under 35 anni. Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto da 13 membri: Michele Alfano, Marco Conforti, Ugo Conforti, Roberta Franceschini, Nicolò Giuntoli, Marco Innocenti, Roberto Maglio, Fabrizio Marsalli, Giovanni Nicastro, Giuseppe Pagni, Marco Pagni, Lorenzo Pastori e Alessia Spinetti. Il primo cda si è riunito per l’elezione del presidente e del vicepresidente, nominando rispettivamente Ugo Conforti come presidente e, per la prima volta nel ruolo di vicepresidente, una donna, Alessia Spinetti.