Confesercenti sollecita Montecatini su Fondazione Turismo-Dmo e sicurezza

Confesercenti sprona l’amministrazione comunale a portare avanti il progetto della Fondazione Turismo-Dmo e a concretizzare quello sulla sicurezza che prevede anche l’utilizzo di vigilanza privata in città. L’associazione di categoria ritiene fondamentali queste due iniziative per garantire lo sviluppo di Montecatini. "Nelle ultime settimane – spiega un comunicato - Confesercenti ha tenuto diversi incontri con l’amministrazione comunale per affrontare i temi della Dmo e della sicurezza. L’associazione ha ribadito ed è intervenuta varie volte per affermare come lo strumento della Destination management organization sia fondamentale e urgente per uscire da una situazione di paralisi esistente ormai da troppo tempo. Abbiamo pertanto chiesto al Comune di andare avanti su questa strada e facciamo appello all’opposizione affinché assuma un atteggiamento più costruttivo nell’interesse di tutta la città e della sua economia". Per quanto riguarda la sicurezza, Confesercenti ha ribadito, soprattutto nell’incontro tenuto la scorsa settimana, "come questa sia un’assoluta priorità e come la città sicura sia un obiettivo complesso, ma fondamentale. Per questo è in corso un lavoro che prevede tra le sue finalità quella dell’utilizzo della vigilanza privata anche nelle ore serali e notturne. Un lavoro che rappresenta anche l’inizio di una progettualità più ampia, condivisa con l’amministrazione comunale e altri enti pubblici, che richiede organizzazione e coordinamento".

"Per questo – continua la nota – Confesercenti la prossima settimana sottoscriverà il protocollo con la prefettura per la legalità e la sicurezza in tema di video-allarme antirapina. Il progetto sulla sicurezza ha bisogno del coinvolgimento e della collaborazione di tutti, albergatori, commercianti e cittadini. Confesercenti è pronta a fare la sua parte". La giunta, in una delibera un mese fa, ha sottolineato "che sia interesse dell’ente provvedere a tutelare il proprio patrimonio immobiliare da eventuali intrusioni notturne, durante la loro chiusura, attraverso un’attività di monitoraggio e osservazione degli edifici". Il nuovo servizio di vigilanza interesserà il palazzo comunale di viale Verdi, le sedi distaccate degli uffici (Villa Perrotta, Villa Crema, e altri), e alcuni importanti impianti sportivi (Palaterme, Palavinci, e altri). Il Comune, inoltre, ha proposto ai commercianti l’attivazione del protocollo Negozio Sicuro, per attivare un servizio di steward a tutela per combattere il degrado e aiutare i cittadini a segnalare situazioni a rischio alle forze dell’ordine.

Da.B.