Confcommercio sul Mefit: "Il rilancio è un priorità"

Una rappresentanza della delegazione di Confcommercio Pistoia e Prato che comprende il referente per il settore floricolo Pierluigi Michelini è andata al Mercato dei Fiori e delle Piante della Toscana per incontrare il nuovo amministrato Cristiano Battaglini e il direttore Gianluca Incerpi. "Il rilancio del Mefit è una priorità per il territorio di Pescia- afferma una nuota dell’associazione di categoria -per farlo, deve esserne favorita la multifunzionalità e serve un nuovo studio sulle performance della struttura aziendale. Il Mefit rappresenta storicamente un punto cardine per il territorio pesciatino. Dopo essere stato messo in sicurezza, è necessario che tutti gli stakeholders si attivino affinché resti un valore aggiunto. In questo senso, un primo passo consiste nella valorizzazione della multifunzionalità dei suoi spazi, che potrebbero ben prestarsi ad ospitare, nelle ore in cui non sono occupati dal mercato, eventi, esposizioni e altre iniziative simili".

"Oltre a questo – prosegue la nota di Confcommercio Pistoia-Prato –, al presidente e all’amministratore abbiamo ribadito la necessità di procedere ad un nuovo studio circa le performance della struttura aziendale, rispetto al quale la nostra associazione si è attivata già da tempo. Nel corso degli anni, infatti, il mercato è molto cambiato: la contrattazione all’araba è quasi sparita, si avverte la necessità di fornire una veste più attuale alla commercializzazione dei prodotti locali, più allineata alle esigenze del mercato globale. Adesso- conclude la nota -si tratta di tratteggiare un nuovo orizzonte competitivo per la attività commerciali che il Mefit ospita e, di conseguenza, per la città stessa".

"Abbiamo parlato con la delegazione dei progetti che abbiamo in cantiere – spiega il presidente Gianluca Incerpi – tutti i nostri progetti, in questa fase sono legati agli esiti concreti del finanziamento del PNRR da tempo annunciato in arrivo".

Emanuele Cutsodontis