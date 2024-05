Confcommercio accelera. Via ai confronti elettorali

MONTECATINI TERME

Una serie di confronti elettorali in tutti e undici i Comuni della provincia di Pistoia chiamati al voto, per mettere in evidenza le esigenze dei settori rappresentati: sono quelli previsti da Confcommercio Pistoia e Prato, in vista delle amministrative di giugno. Il primo confronto annunciato è quello per il Comune di Montecatini, in programma per martedì 28 maggio, in collaborazione con Federalberghi-Apam: l’appuntamento è per le 17 al Tuscany Inn. Luca Baroncini, Claudio Del Rosso, Edoardo Fanucci, Alberto Lapenna e Franco Arena saranno chiamati a rispondere a una serie di domande strategiche sul futuro delle imprese cittadine. Il direttore Tiziano Tempestini spiega che "con i suoi ottomila soci, Confcommercio rappresenta un interlocutore prioritario sui territori provinciali di competenza. Riteniamo imprescindibile dare vita a momenti di confronto che orientino i futuri amministratori verso le reali esigenze espresse dalle nostre categorie, esercitando così una funzione di leadership nel disegno del territorio che verrà. Le nostre imprese hanno attraversato, e stanno attraversando, anni complessi. L’aumento dei costi energetici, quello delle materie prime, la curva inflattiva e la sicurezza percepita sono soltanto alcuni tra i temi maggiormente avvertiti dai nostri associati, che porteremo al centro dell’attenzione". Nella partita delle elezioni, secondo Tempestini, Confcommercio giocherà dunque un ruolo da pivot. "Da tempo sosteniamo – sottolinea – come sia necessario impostare un percorso strategico che coinvolga tuti gli stakeholder e si basi su una visione di ampio respiro, accompagnata da competenze di carattere manageriale. Gli incontri in programma saranno calibrati sulle questioni più pressanti nelle singole realtà, ma si muoveranno al contempo nel solco di una visione alta. Quella che ci viene fornita dal piano strategico di competitività che abbiamo presentato nel 2022 e che, nel nostro intento, è destinato a sfociare nella creazione di un nuovo brand, la Green Valley". Analoghi appuntamenti sono previsti a Monsummano, Agliana, Abetone Cutigliano, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Massa e Cozzile, Montale, Pieve a Nievole e Sambuca.

Da.B.