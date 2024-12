Comune di Montecatini dona mezzo alla Misericordia per trasporto sociale

Un mezzo in comodato d’uso gratuito dal Comune alla Misericordia di Montecatini per quattro anni, a sostegno del progetto per il trasporto delle persone in stato di difficoltà. Il servizio portato avanti dalla confraternita ha come obiettivo principale l’integrazione sociale della popolazione svantaggiata, anziana o con disabilità e, in particolare, l’incremento dell’offerta del servizio di sostegno alla mobilità delle persone in stato di difficoltà.

Lorenzano Traversari, presidente della Misericordia di Montecatini, con una lettera ufficiale, aveva chiesto aiuto all’ente, anche per superare la difficoltà di reperire un mezzo utile con risorse proprie. La confraternita, come è noto, opera nei settori del sociale e del sanitario, collaborando costantemente con le amministrazioni locali per garantire il diritto alla salute dei cittadini. La Misericordia, in base agli ultimi dati pubblici forniti, ogni anno svolge più di 4.700 servizi di trasporto scolastico, più di 2.800 servizi di mute di letto e accoglie circa 50 persone all’interno del Centro Anziani, nove persone in emergenza abitativa e circa 90 persone all’interno della palestra adibita alla ginnastica dolce.

Il Comune, intanto, prosegue l’attività nel settore dei servizi sociali. L’amministrazione informa che scade il 27 dicembre la procedura comparativa, riservata a enti del terzo settore per il finanziamento di progetti di social housing, spazio anziano, trasporto scolastico di alunni con bisogni educativi speciali e assistenza domiciliare leggera. Attraverso il sostegno a queste iniziative, il Comune intende prevenire ed alleviare condizioni di isolamento e di solitudine attraverso interventi rivolti a tutte quelle persone che versano in uno stato di difficoltà o che non possono essere assistiti dalla propria famiglia che necessitano di compagnia, cura e assistenza. A disposizione ci sono 200mila euro, 100mila per il 2025 e 100mila per il 2026.