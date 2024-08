Cintolese vuole ripetersi

Anche se è una piccola realtà di Monsummano Terme, il Cintolese ha dimostrato di essere una squadra ben organizzata, e con degli obiettivi importanti da raggiungere. Lo dimostrano gli ottimi risultati ottenuti, tra cui il terzo posto finale nel girone E di Seconda categoria, conquistato nella passata stagione, a soli 4 punti dal posizione di vertice, occupata dall’Atletico Casini Spedalino. La stagione 2024/2025, oramai alle porte, potrebbe essere quella della conferma, e per questo motivo la società guidata dal presidente Daniele Giannini ha lavorato per mantenere quasi tutto il blocco dei giocatori scesi in campo lo scorso anno, inserendo anche delle pedine importanti e di sicuro spessore.

Grazie al lavoro del diesse Paolo Pierini, sono arrivati i nuovi acquisti Alfredo Deza Cruz, Francesco Caruso, Gabriele Fiorineschi, Eugenio Carlini, Luigi Bellucci, Yuri Migliorini, Elia Malucchi (ex Intercomunale Monsummano), Fabio Ceccarelli (ex Ponte Buggianese), Romealdo Shtjefni e Fabio Ammazzini. I giocatori confermati sono Sasha Carapezza, Lorenzo Medori, Francesco Vitelli, Alessio Niccolai, Francesco Avanzati, Gabriele De Nisco, Alessio Testa, Fabio Falzarano, Andrea Leto, Filippo Ranieri, Daniele Benvenuti, Stefano Benevenuti, Lorenzo Giannini, Matteo Paganelli ed Alessio Bizzarri. A guidarli ci penserà ancora una volta il mister Marco Avanzati, presente oramai sulla panchina del Cintolese da diversi anni.

"La nostra ambizione – ha detto il direttore sportivo Pierini – è quella di ripetere la stagione fatta lo scorso anno. Anche se, a tutti i livelli, non è facile ripetersi, dopo aver fatto bene l’anno prima. Noi comunque un obiettivo dobbiamo darcelo, ed è quello di essere competitivi fino in fondo. Sappiamo già che sarà difficile, ma ci siamo rinforzati. Abbiamo costruito una squadra molto giovane, ma composta da ragazzi molto validi. Va creato un bel gruppo e un bello spogliatoio. E secondo me ci siamo riusciti. Poi il campionato è lungo, e contano tante cose. Anche un po’ di fortuna a volte".

Da pochi giorni la squadra ha ripreso gli allenamenti, per preparare la stagione 2024-2025, che vedrà il Cintolese prendere parte al girone C di Seconda Categoria. L’esordio in Coppa Toscana avverrà il 1° settembre contro il Pistoia Nord, mentre per quello in campionato bisognerà attendere il 15 settembre.

Simone Lo Iacono