Ciclista travolto dalla minicar, gravissime ferite alla testa

Pescia (Pistoia), 4 marzo 2025 – Drammatico incidente, pochi minuti dopo le 20 di domenica, all’imbocco del ponte Europa. Una giovanissima, una ragazza di 17 anni alla guida di una microcar, si apprestava ad attraversare il semaforo procedendo in direzione Ricciano, provenendo dalla zona dell’ex mercato dei fiori. All’improvviso si è trovata davanti una bicicletta condotta da un ragazzo di 27 anni, che ha attraversato la strada. La piccola auto lo ha travolto e il ragazzo è rimasto incastrato sotto la vettura, che lo ha trascinato fino quasi a metà ponte. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Misericordia, i vigili del fuoco, e una pattuglia della polizia, per cercare di fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente.

Ai pompieri è toccato il compito di estrarre il ragazzo da sotto la microcar. Le sue condizioni sono immediatamente apparse gravissime. È sempre rimasto privo di conoscenza; sanitari e vigili del fuoco hanno cercato di stabilizzarlo, lo hanno intubato sul posto e poi trasportato al pronto soccorso di Pescia, per una tac d’urgenza. Alle 23 è stato portato, in coma, all’ospedale di Careggi, dove è immediatamente entrato in sala operatoria. A destare preoccupazioni, le ferite alla testa, che sono subito apparse gravi, con fortissimi sanguinamenti; sul resto del corpo non si vedevano lesioni particolarmente serie. Il ragazzo non aveva documenti addosso, è stato difficile identificarlo e avvisare la famiglia. “Mi dispiace molto per la giovane che conduceva la piccola macchina – ci ha detto uno dei soccorritori –. Lei era in stato di forte choc; si è presentata in ospedale accompagnata dal padre, per verificare le condizioni del ragazzo”. Alla polizia, adesso, il difficile compito di stabilire la dinamica dell’incidente.