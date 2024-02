Ci siamo, apre il cantiere in via del Salsero. Come cambia la viabilità

Il Comune inizia ad allestire il cantiere per i lavori di rifacimento di via del Salsero, attesi da tempo in città. Dal 5 febbraio al 21 marzo, è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata, per tutte le ventiquattrore con idonea segnaletica stradale, installata su via del Salsero, su entrambi i lati, (a tratti, in base all’avanzamento dei lavori), nel tratto compreso dall’intersezione con la via del Gallo/via Colombi fino al quella con via Bassi/via Foscolo e su via Tevere dal civico 2 al civico 4, lato numero civico pari. La giunta comunale ha già approva il progetto esecutivo e affidato i lavori di manutenzione straordinaria di via del Salsero, redatto dall’architetto Andrea Pintus per un importo di circa 250mila euro, incluse imposte e oneri per la sicurezza. Il provvedimento ha ottenuto il via libera la scorsa settimana. Il passaggio successivo sarà l’affidamento e l’esecuzione dei lavori previsti. L’area oggetto dell’ intervento è costituita dal tratto di via del Salsero compreso tra l’incrocio con via Bassi/viale Foscolo e l’incrocio con via dei Colombi/via del Gallo.

"Il progetto – dice il Comune - è teso a un miglioramento complessivo della qualità della sicurezza stradale e pedonale oltre ad intervenire su alcune questione infrastrutturali presenti e future. La strada, attualmente, presenta le seguenti criticità. Tra queste c’è il manto di usura della carreggiata degradato, con la presenza di fessurazioni e lesioni ramificate; cedimenti localizzati, principalmente in corrispondenza di scavi eseguiti nel corso degli anni, il manto di usura dei marciapiedi in conglomerato bituminoso danneggiati in alcuni tratti.

L’amministrazione ricorda "che in corrispondenza dell’intersezione con via Po l’assenza di dissuasori per la sosta lascia spazio all’insorgere di situazioni di pericolo causate da veicoli in sosta non autorizzata in prossimità dell’incrocio, e la presenza di linea elettrica aerea sul lato ovest della strada" l’assenza di sbassamenti del marciapiede in corrispondenza di alcuni attraversamenti pedonali".

Da.B.