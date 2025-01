Chef, maitre e dirigenti. Il Martini apre al futuro

Un mega aperitivo aperto agli studenti delle scuole medie e alle loro famiglie sarà organizzato oggi dalle 15.30 alle 19.30 nella sede di via Galilei dell’istituto alberghiero Martini. Un open day originale che ha lo scopo di presentare l’offerta formativa agli aspiranti chef, maitre, receptionisti.

Le attività di orientamento al Martini vengono gestite con cura e attenzione, con un lavoro di squadra che va avanti per mesi e viene coordinato dalla professoressa Serena Boni. Anche la comunicazione viene utilizzata, attraverso i social, come strumento fondamentale per diffondere in maniera capillare l’offerta formativa della scuola. Fra novembre e dicembre una piccola schiera di studenti delle classi terze delle medie della provincia ha partecipato alle attività laboratoriali organizzate per coinvolgere i potenziali futuri iscritti con la tecnica dell’imparare facendo. Pizze, focacce, cocktail, dolci, simulazione di attività di receptionist. Gli open del Martini si giocano nei laboratori.

Gli studenti di terza media interessati a conoscere l’offerta della scuola hanno preso parte concretamente, per una giornata, alle attività di cucina, pasticceria, sala e ricevimento insieme agli alunni del Martini, in un sistema di ’peer to peer’. E dato che la vita altro non è se non un grande teatro, hanno potuto fingere di essere di chef, camerieri, pasticceri e addetti all’accoglienza. Non solo: i bar erano aperti per consentire alle famiglie di provare cocktail e leccornie di ogni genere.

Il ministro dell’istruzione intanto ha rideterminato le date per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2025/2026. Pertanto, le domande di iscrizione alla classe prima potranno essere presentate nel periodo compreso tra il 21 gennaio e il 10 febbraio. Così, le sedi di via Galilei e della Querceta saranno ulteriormente disponibili per la visita nei giorni di sabato 11, 18 e 25 gennaio prossimi in orario mattutino.

L’invito viene veicolato anche attraverso i social, con l’ormai tradizionale campagna di comunicazione il Martini presta una particolare cura ed attenzione, nella consapevolezza che Instagram e Facebook rappresentano i principali strumenti per riuscire a raggiungere concretamente il maggior numero possibile di famiglie. Per prenotarsi, è necessario utilizzare il QR code, per aver accesso alla pagina di riferimento. Obiettivo principale: presentare l’offerta formativa in vista delle iscrizioni che si apriranno presto. Quattro i settori: accoglienza, sala, enogastronomia, pasticceria.