Caso piscina, messaggio del Pd: "Tutelare fruibilità, senza rischi"

"Per quanto riguarda la problematica della piscina comunale, la posizione del Pd è esattamente la stessa di quella dell’amministrazione comunale e della maggioranza". Inizia così il nuovo intervento dei democratici sulle complesse vicende dell’impianto. "Riteniamo fondamentale – proseguono – tutelare la riapertura della piscina, vista la sua importanza che ha sia a livello sportivo e strategico, ma soprattutto sociale per essere un centro di svago e di incontro anche per le nostre famiglie e per i nostri bambini. Ma, viste le enormi problematiche strutturali emerse e i rischi di sicurezza emersi nella relazione dell’ottobre 2023, riteniamo imprescindibile tutelare l’incolumità delle persone".

Il Pd ribadisce che "è necessario attendere il sopralluogo dei tecnici che avverrà a settembre, in modo da capire la corretta strategia per poter effettuare i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza in modo da aprire l’impianto il prima possibile ma nel modo corretto garantendone la fruibilità ma senza rischi". I democratici ribadiscono che "la voce della maggioranza è unica e quello che sta facendo è lavorare per dare risposte serie e concrete ad i cittadini ed alla città salvaguardando tutti i diritti ma in particolare evitando di esporre le persone ad inutili rischi, quindi invitiamo tutte le forze politiche a far altrettanto, invece di trascinarsi in inutili polemiche di cui Montecatini Terme non ha bisogno".

La questione della piscina comunale, che sarà un argomento rovente del prossimo consiglio comunale, dovrebbe ottenere una risposta chiara con le valutazioni tecniche previste per l’inizio di settembre. Il Centro Nuoto Montecatini, dopo la dichiarazione di solidarietà da parte dell’atleta olimpionica Giulia Gabrielleschi , sta raccogliendo la solidarietà di numerosi frequentatori della piscina comunale.

Daniele Bernardini