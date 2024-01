Casa Abis al Teatro Verdi. Marito e moglie star social raccontano la vita di coppia

La vita di coppia sale sul palcoscenico del Teatro Verdi di Montecatini Terme. Sabato prossimo, dalle 21, Stella Falchi e Gabriele Abis, la coppia di creator da un milione di follower, presenta le dinamiche tra uomo e donna sin dalla notte dei tempi. Il divertentissimo duo social, noto ai più come Casa Abis, debutta a teatro con uno spettacolo incentrato sulle dinamiche di coppia, tematica che li ha resi popolari specie tra giovani e giovanissimi. I Casa Abis, Stella e suo marito Gabriele, sono delle vere e proprie star del mondo social, ove hanno portato i momenti significativi della propria convivenza e la ricerca di tutti i possibili trucchi per attingere a una forma duratura di felicità, quella a due. Attori, comici e content creator, Stella Falchi e Gabriele Abis, dopo essersi formati come attori teatrali, sono insieme da sei anni, sia fuori che sul palco. Nel 2021 hanno deciso di mettere in rete le loro scene comiche ironizzando e giocando sulle dinamiche che si creano nella quotidianità della vita di coppia. In poco tempo hanno raggiunto in totale quasi un milione di iscritti ai loro canali social, con video da oltre 23 milioni di visualizzazioni.

Come in un film che parla della propria vita, Gabriele e Stella, vivono i momenti significativi della propria convivenza cercando di capire qual è il trucco per vivere assieme felicemente. Ma passeranno dalle esperienze personali a quelle di grandi coppie del passato, mettendo in scena le proprie dinamiche e meravigliandosi per primi di quanto queste siano una consuetudine delle dinamiche tra uomo e donna sin dalla notte dei tempi. In pratica, la storia narrata attraverso la vita di coppia. La prevendita dei tagliandi è su ticketone.it, ma i biglietti sono in vendita anche al botteghino.

Gianluca Barni