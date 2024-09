Cardini e Nencini al Tettuccio si confrontano su Europa e Islam

Franco Cardini e Riccardo Nencini oggi alle 17.30 sono ospiti della rassegna ’Acqua in bocca ma non troppo’ allo stabilimento termale Tettuccio. Cardini e Nencini si confronteranno in un dibattito dal titolo ’Europa e Islam: storia di un malinteso’. Al termine dell’evento il pubblico avrà la possibilità di rivolgere quesiti agli ospiti. Conduce il dibattito la giornalista Simona Peselli. Ingresso libero al Tettuccio per assistere all’evento.

Franco Cardini è saggista, medievista, docente universitario. Nella sua lunga e proficua carriera lo troviamo ad insegnare nelle principali università del mondo come Parigi, Poitiers, Gottingen, Barcellona, Burlington, Turku, Sao Paulo, Amman, Gerusalemme. E’ fellow della Harvard University, docente di Italian History and Culture presso il Middelebury College, Vermont, Usa, ricercatore presso il Max Plamck Institut fur Geschichte di Gottingen. Giornalista, consulente di trasmissioni e film storici, vincitore di premi letterari ed autore di centinaia di testi tradotti in tutte le lingue sui vari momenti di avvenimenti e ricostruzioni.

Riccardo Nencini (nella foto) ha sempre affiancato all’attività politica la scrittura di saggi e romanzi storici. Esperto di arte e storia medievale, dal 2023 è presidente del Gabinetto Vieusseux. "I rapporti tra Europa e Islam – spiega Nencini – sono stati nel tempo molto più stretti di quanto non si dica. Filosofia, matematica, trasmissione della letteratura greca si sono accresciute grazie agli studi di sapienti arabi. In epoca più recente il solco si è spalancato lungo il crinale della democrazia e della laicità : da una parte Governi e pratiche liberali. dall’altra teocrazie e flebili aperture democratiche. Le diverse ondate migratorie e l’emergere del fondamentalismo religioso hanno provocato nuove rotture. La domanda che dobbiamo farci è come sanare questa frattura per gettare le basi di una convivenza civile durevole".