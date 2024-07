Caos lavori allo stadio Mariotti: "Niente spogliatoi per il sussidiario"

Bufera sui lavori di ristrutturazione dello stadio comunale Mariotti. La giunta accusa la precedente amministrazione di non aver comunicato una data corretta in merito all’installazione di una serie di container che avrebbero dovuto fungere da spogliatoi per poter utilizzare il sussidiario Mariani per gli allenamenti. Il campo sintetico, secondo il Comune, non sarà così utilizzabile per diversi mesi durante i lavori di ristrutturazione dello stadio comunale. Il problema, secondo quanto riferito durante un recente incontro con le società sportive, non dovrebbe essere risolvibile prima di febbraio-marzo 2025.

L’amministrazione sottolinea che "la possibilità di utilizzare l’impianto sportivo del campo sussidiario durante i lavori di ristrutturazione (limitatamente allo spazio e con l’adozione di spogliatoi prefabbricati in sostituzione di quelli oggetto di demolizione), non risulta preventivamente e completamente condivisa/formalizzata con gli uffici competenti – si legge in una nota –. Ne deriva che quanto diffuso dalla precedente amministrazione in merito alla messa in opera degli spogliatoi prefabbricati entro la ripresa dell’attività sportiva non corrisponde alla realtà".

La variante progettuale necessaria, prosegue l’amministrazione, "risulta completata solo il 17 luglio scorso e dietro solleciti dell’attuale assessorato ai lavori pubblici. Come prevede la norma, la variante deve essere sottomessa al nullaosta del ministero competente. Da tutto ciò, ne deriva che oltre a non essere certo l’acquisto/noleggio (vedi nullaosta ministeriale), ci sono tempi di completamento dell’iter non compatibili con la ripresa delle attività sportive. Anche in considerazione del fatto, andrebbero rivisti o comunque affrontati preventivamente con le autorità competenti gli aspetti antincendio (vigili del fuoco) e di pubblica sicurezza. L’amministrazione si sta comunque adoperando per adottare soluzioni alternative temporanee con l’utilizzo di altri impianti nelle vicinanze (vedi Play Ground) sia per il solo supporto di spogliatoio, sia come impianto per gli allenamenti dei atleti più piccoli".

L’intervento allo stadio Mariotti (ideato dall’amministrazione Baroncini, costo 2,2 milioni di euro) è partito con il recupero, il risanamento e il rinforzo delle strutture in cemento armato della tribuna coperta. È prevista la demolizione degli spogliatoi esistenti e di parte della ex casa del custode, con la successiva ricostruzione e l’ampliamento, sempre da adibire a spogliatoi.

Daniele Bernardini