Caos buche sul Melani. Da lunedì apre il cantiere

Si comincia a intravedere la luce in fondo al tunnel della devastazione delle strade della Valdinievole. Con quasi un mese di ritardo rispetto a quanto previsto dalla Provincia, finalmente da lunedì 28 cominceranno i lavori di asfaltatura lungo la SP22 del Porrione e del Terzo nel Comune di Pieve a Nievole, dal chilometro 4+000 al chilometro 4+500, del tratto compreso tra la l’incrocio con Via Marconi e la rotatoria dove c’è il bar Truck Stop. I lavori sul vialone del Melani si protrarranno fino al 2 maggio e il tratto di strada soggetta a cantiere sarà chiusa al transito di tutte le tipologie di veicoli in maniera continuativa dalle 8 del 28 aprile fino alle ore 18 del 30 aprile e, successivamente, dalle 8 alle 18 del 2 maggio, mentre sarà accessibile dalle 18 del 30 aprile e per tutta l’intera giornata del primo maggio.

"Questo – ha detto la consigliera provinciale con delega alla viabilità Lisa Amidei – è solo l’inizio di interventi manutentivi che riguardano le asfaltature che, nel tempo, arriveranno a coprire l’intera struttura viaria provinciale. Si cerca di seguire, compatibilmente alle risorse a disposizione, il criterio dell’urgenza. A gennaio mi ero presa l’impegno di garantire le asfaltature entro aprile pur arrivando all’ultimo tuffo, adesso siamo in grado di restituire decoro, sicurezza e stabilità a una parte di queste strade. Ringrazio la struttura provinciale per l’impegno profuso quotidianamente per raggiungere l’obiettivo di partire con i lavori lunedì prossimo".

L’intervento di ripristino del piano viario del vialone del Melani prevede due fasi di lavorazioni continuative: una volta chiuso il cantiere il 2 maggio, si proseguirà a partire da lunedì 5 maggio, se le condizioni meteo saranno favorevoli, con gli interventi lungo la SP22 in un secondo tratto, dall’incrocio con via Marconi in direzione Ipercoop. La strada pertanto, secondo quanto conferma la Provincia, sarà chiusa da dopo via Marconi fino al tiro a volo. Le valutazioni circa questo continuativo prosieguo delle opere saranno prese il 2 maggio, a conclusione della prima trance di interventi.

Arianna Fisicaro