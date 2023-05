Cantiere in via Tripoli Disagi fino a novembre

La ditta Lorenzini srl ha richiesto al Comune una diversa regolamentazione della circolazione stradale e della sosta nel tratto tra largo Alpini d’Italia fino al civico 13 di via Tripoli per eseguire lavori di messa in sicurezza dei tratti dei corsi d’acqua intubati nel centro abitato a partire da ieri. Per consentire il transito dei veicoli in via Tripoli, esclusi autocarri e autobus, è stata realizzata una corsia di marcia utilizzando una porzione di marciapiede e la parte restante sarà delimitata per il transito pedonale. E’ stato poi necessario riservare una corsia d’entrata e uscita per i mezzi in servizio di emergenza dei carabinieri tramite il divieto di sosta 0-24 in via Isonzo.

Fino al 7 novembre (e comunque fino al termine dei lavori) l’ordinanza del Comune stabilisce pertanto il divieto sosta 0-24 con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli in via Tripoli, entrambi i lati, da largo Alpini d’Italia fino al civico 13 di via Tripoli con esclusione dei due stalli di sosta per disabili; il divieto di transito agli autocarri di oltre 3,5 tonnellate e autobus in via Tripoli da largo Alpini d’Italia fino a largo Kennedy; il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli nella via Isonzo.