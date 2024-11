Cambio alla guida del Pd locale. Alessio Pedini nuovo segretario

Nei locali della Taverna ‘04 si è riunita l’assemblea degli iscritti del Partito Democratico dopo la sconfitta delle amministrative che, dopo settanta anni, hanno visto lasciare la guida del Comuneo lla lista civica guida da Anna Trassi. Durante la serata, che ha visto una buona partecipazione di iscritti e simpatizzanti, non sono mancati gli interventi per fare un’analisi della recente tornata elettorale e riflessioni sul futuro del partito. "Il segretario uscente, nel corso dell’assemblea – si legge nella nota – ha reso noto il percorso che è stato fatto per individuare il prossimo segretario reggente in attesa del congresso del prossimo anno, proponendo ai partecipanti Alessandro Pedini come nuova guida del Partito Democratico di Lamporecchio. Pedini ha accettato e si dichiara pronto a iniziare questo percorso molto duro che lo aspetta, delineando già un programma per i prossimi mesi per ripartire e, in ottica futuro, per preparare il Partito alle prossime scadenze elettorali".

"Le idee sono chiare – prosegue la nota dei Dem di Lamporecchio –, il progetto è un partito aperto a chiunque voglia dire la sua e organizzazione di incontri con gli iscritti e i cittadini di Lamporecchio con temi nazionali regionali e territoriali. L’incontro – conclude la nota – ha dimostrato che il partito è vivo e ha voglia di fare la propria parte, con serietà e ruolo costruttivo che lo ha da sempre contraddistinto. Non meno importante la partecipazione di molti giovani e del neo-gruppo dei Giovani Democratici, nuova energia per questo percorso".

Massimo Mancini