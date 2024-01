Cambiano gli orari di apertura dell’Urp e della Municipale Il Comune di Pieve a Nievole ha annunciato l'apertura al pubblico dell'ufficio della Polizia Municipale con nuovi orari. Per deposito atti e documenti rivolgersi all'Urp in Piazza XX Settembre. Per ulteriori informazioni consultare il sito internet o contattare il comando.