Calvino diventa un mondo virtuale. Premiato il talento degli studenti

"L’occhio non vede cose, ma figure di cose che significano altre cose" scriveva Italo Calvino nel suo "Le città invisibili" e i ragazzi dell’istituto comprensivo Caponnetto di Monsummano lo hanno preso alla lettera ispirandosi al suo romanzo per creare una loro città ideale e renderla visitabile attraverso la realtà virtuale. È così che le classi 2 B, 3B e 3E seguite nel lavoro dalla professoressa di lettere Sara Picchi, con i colleghi professori di arte Claudia Lepori e Sandro Pisanello delle scuole medie Giusti di Monsummano sono stati premiati a Pistoia per il concorso Sì Geniale. L’istituto comprensivo Caponnetto, diretto dalla dottoressa Delia Dami, ha portato a casa 3 riconoscimenti. Uno di questi è andato ai bambini delle classi 3C, 4C e 4B delle scuole elementari Arinci, seguiti dalla maestra Francesca Camuglia, che hanno lavorato al progetto di una casa completamente green, costruita con materiale riciclato. L’altro premio è andato ai giovanotti delle classi prime sezioni A, B e D delle scuole medie Giusti, seguiti dalla professoressa di tecnologia Angela Bracuto, che hanno lavorato sul tema della sostenibilità, adottando un alveare e monitorandone costantemente le caratteristiche in un percorso esplorativo indirizzato verso la tutela della biodiversità. Di particolare effetto poi il lavoro degli alunni della professoressa Sara Picchi, che dopo aver letto "Le città invisibili" di Italo Calvino hanno prodotto uno storyboard come per trasformare in un film il romanzo del celebre scrittore. Poi con l’utilizzo di programmi di intelligenza artificiale hanno prodotto un libro a fumetti e hanno creato modelli digitali che si sono trasformati in i rappresentazioni da esplorare attraverso visori; infine un luogo in cui queste città sono visitabili e esplorabili nel metaverso.

Arianna Fisicaro