Donna cade dal balcone, è grave. Indagini per capire la dinamica

Montecatini Terme (Pistoia), 21 novembre 2023 – E’ caduta dal balcone ed è stata ricoverata in ospedale in codice rosso, ma ora si indaga per capire come siano andate le cose. Una donna originaria dell'Europa dell'Est è stata soccorsa questa mattina verso le 9 dopo essere precipitata da un balcone situato al primo piano di un albergo del centro di Montecatini Terme, da tempo chiuso al pubblico.

È stata poi portata in ospedale ma non sarebbe comunque in pericolo in vita. Secondo una prima ricostruzione dei fatti la donna, di circa trent'anni, si stava calando dal terrazzo e potrebbe aver perso l'equilibrio fino a cadere a terra. Si sarebbe comunque alzata sulle proprie gambe e sarebbe rientrata nella struttura fino all'arrivo dei carabinieri, che l'hanno convinta a tornare in strada per farsi dapprima curare sul posto dai sanitari inviati dal 118 e poi trasportare all'ospedale San Jacopo di Pistoia.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per chiarire l'esatta dinamica dei fatti.