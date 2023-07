Brucia un garage, arrivano i vigili del fuoco

Uzzano (Pistoia), 30 luglio 2023 – I vigili del fuoco del distaccamento di Pescia, supportati dai colleghi del distaccamento di Montecatini Terme, sono intervenuti stamattina alle 11,30 in via 8 Marzo nel comune di Uzzano per un incendio all'interno di un garage attiguo a una abitazione.

Ad andare a fuoco per motivi in corso di accertamento vario materiale e attrezzature da giardinaggio. Tempestivo l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco che hanno permesso in poco tempo di circoscrivere l'incendio ai soli locali del garage evitando così la propagazione alla vicina abitazione. Non ci sono feriti.