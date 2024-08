Bravata finita male ad Alberghi. Lavano la macchina del cliente. Poi la guidano e si schiantano

Un cancello abbattuto, due auto distrutte e un ferito finito in ospedale. E’ la sintesi di un incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di ieri in località Alberghi e a quanto pare per una bravata.

Dalle prime indiscrezioni sembra che alcuni giovani extracomunitari che lavorano in un autolavaggio abbiano preso una vettura lasciata per essere pulita e dopo averla preparata l’ hanno utilizzata per farci un giro. Un giro finito male perché per cause al vaglio di Polizia Municipale e carabinieri il conducente ha perso il controllo ed è andato a schiantarsi contro una Panda parcheggiata in una stradina laterale per poi abbattere un cancello, nell’ impatto uno degli occupanti è rimasto ferito.

Il boato è stato violento tanto da attirare l’ attenzione di chi abita nella zona, qualcuno ha chiamato i soccorsi e sul posto è arrivata anche una ambulanza della Pubblica Assistenza di Buggiano.

I sanitari hanno preso in cura e dopo aver verificato le sue condizioni lo hanno portato al pronto soccorso delle all’ ospedale di Pescia in codice verde.

Stefano Incerpi