Borse di studio. Le possibilità per 90 ragazzi

La Banca di Pescia e Cascina-Credito Cooperativo (nella foto, il presidente Papini direttore Giusti) ha messo a disposizione dei suoi soci e dei loro figli o nipoti in linea diretta entro il 2° grado novanta brose di studio per gli studenti più meritevoli nell’anno scolastico e accademico 2024/2025, con il bando ’Io Merito!’. Sono 30 borse di studio da 200 euro per diplomi di licenza media inferiore conseguiti con votazione non inferiore a 10/10, altrettante da 350 euro per diplomi di istruzione secondaria superiore con votazione non inferiore a 90/100, e altre 30 da 500 euro per lauree universitarie magistrali con votazione non inferiore a 100/110. Inoltre, la Banca agevolerà l’adesione alla propria compagine sociale degli studenti maggiorenni premiati con la sottoscrizione di cinque azioni il cui controvalore, 26 euro, potrà essere addebitato sul conto corrente del borsista. Ai borsisti è anche data la possibilità di sottoscrivere, gratuitamente per il primo anno, il piano Fior di Mutua, che opera a favore degli associati in ambito sanitario, sociale, educativo e ricreativo. Il bando è pubblicato sul sito della banca, le domande dovranno pervenire entro e non oltre il prossimo 31 dicembre. "Stare vicino a un territorio –hanno detto il presidente Franco Papini e il direttore Antonio Giusti –significa anche valorizzare i talenti. È questo il significato più profondo di questa iniziativa che premia chi si è contraddistinto nel proprio percorso di studi, promuovendo la cultura del merito".

E.C.