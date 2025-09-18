Montecatini Parcheggi. Nuovi vigilini in arrivo. Controllo sosta e traffico

Montecatini Parcheggi & Servizi rafforza l’organico per garantire un servizio efficace per il controllo della sosta negli spazi a pagamento. Dall’inizio dell’anno a oggi, per motivi legati alla pensione o altre cause, alcuni operatori hanno lasciato MP&S. Con una delibera di giunta appena approvata, il Comune ha autorizzato la società, interamente partecipata dall’ente, ad assumere due ausiliari della sosta a tempo indeterminato part-time e un eventuale ausiliare della sosta a tempo determinato part-time, con un costo di circa 32mila euro l’anno per ogni singolo dipendente, che sarà inquadrato al quarto livello del contratto nazionale di lavoro. Dall’inizio dell’estate, inoltre, Comune e Montecatini Parcheggi & Servizi stanno valutando un’importante cambiamento. Gli ausiliari della sosta diventano ausiliari del traffico. I vigilini impiegati da Montecatini Parcheggi & Servizi, in base alla normativa attuale, sono figure professionali che svolgono un ruolo di supporto al corpo di polizia municipale esclusivamente nel controllo e nella gestione degli spazi di sosta a pagamento. Il passaggio ad ausiliari del traffico però comporterebbe un allargamento più generale a tutti gli accertamenti relativi alle violazioni legate alla sosta e alla fermata, previste dal Codice della strada. La società in house, inoltre, ha chiesto all’amministrazione l’autorizzazione per procedere con una gara pluriennale, della durata di cinque anni, per affidare la gestione, il noleggio, la manutenzione e lo scassettamento dei 77 parcometri che rientrano nelle zone in gestione a Montecatini. Un compito molto importante per la riscossione degli introiti ottenuti attraverso questa modalità.

L’importo a base di gara, a partire dal 2026, ammonta a circa un milione di euro nell’ipotesi di una durata di cinque anni per tutti gli apparecchi. Il contratto di servizio il Comune e Montecatini Parcheggi & Servizi spa andrà a scadenza il 31 dicembre 2026 con possibilità di rinnovo di ulteriori cinque anni. Questo termine però non impedisce l’autorizzazione per una gara pluriennale. Come affermato dalla sentenza del Tar del Lazio "la scadenza del contratto tra l’ente locale e una propria società di gestione in house determina, in assenza di un rinnovo, il subentro del primo nella gestione e nelle funzioni in precedenza affidate alla seconda, senza soluzione di continuità sotto il profilo degli effetti dell’azione amministrativa, secondo il normale modello della successione tra enti". Il Comune, intanto, prosegue il coinvolgimento di Montecatini Parcheggi & Servizi nelle attività per concretizzare l’acquisto e la ristrutturazione del Palazzo dei Congressi di viale Amendola. In base alle intenzioni dell’amministrazione la società potrebbe occuparsi dell’allargamento e della gestione dell’attuale spazio per la sosta sotterraneo, capace di ospitare circa 20 automobili. Utilizzando i locali che una volta ospitavano una palestra e quelli dove si trovava un magazzino, il parcheggio potrebbe incrementare in modo significativo lo spazio a disposizione. I costi di questo intervento sarebbero valutati con grande attenzione nell’ottica della possibile ristrutturazione complessiva dell’opera.

