Appello per Santa Maria in Selva: "Il convento resti ai parrocchiani. Non vogliamo un prete pendolare"

Un appello di un buggianese doc, Gian Piero Cappellini, a nome della comunità di Santa Maria in Selva, per salvare la possibilità di lasciare a disposizione dei parrocchiani e del parroco almeno una parte del complesso messo in vendita dalla direzione dell’ordine religioso. Dal febbraio del 2023, il convento di Santa Maria in Selva a Buggiano non ospita più i padri agostiniani, che lo fondarono addirittura nel 1272.

Rimasti in due dopo la morte di padre Giuseppe, padre Vincenzo e padre Agostino erano stati trasferiti e avevano lasciato l’utilizzo della struttura e della chiesa alla diocesi di Pescia. In pratica, nessun prete abita più nell’edificio e il parroco, come sottolinea Cappellini, si sposta quotidianamente da Pescia. "Un parroco pendolare – dice Gian Piero – purtroppo non risponde alle esigenze della comunità. Noi vorremmo che abitasse qui".

In poche parole circa un anno fa (forse qualche mese in più) l’ordine agostiniano, proprietario dell’intero complesso, ha messo in vendita una porzione di circa 2500 metri quadri, ossia quella più recente compreso l’esterno con giardino, orto e oliveto, l’ingresso dal cancello principale e il piazzale antistante la chiesa, mentre quest’ultima e la parte più antica sono state concesse in comodato d’uso gratuito alla diocesi pesciatina. Resteranno tali dopo la vendita della parte dell’immobile. La parte esterna, al momento, viene comunque concessa per cerimonie, ovviamente previa richiesta da autorizzare. A confermare l’intenzione di vendere l’immobile era stato padre Giuseppe Pagano, priore della basilica di Santo Spirito a Firenze. Nella struttura potrebbe sorgere un ristorante o un albergo. Gli spazi sono davvero estesi e consentirebbero di ricavare fino a 50-60 stanze. "Possibile – domanda Cappellini – che non si possa lasciare almeno un appartamento in dotazione al parroco per continuare a tenere viva una chiesa che è anche il centro di tante manifestazioni e attività del paese?".

Al momento della dismissione della comunità agostiniana, a nulla erano valse neppure le sottoscrizioni dei tanti parrocchiani e residenti della zona che risulta strategica e ospita ogni anno importanti feste e rassegne, come quella di Santa Maria in Selva.

Giovanna La Porta