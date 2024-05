La rinascita del bocciodromo. L’esilio degli anziani è finito: "Finalmente torneremo a casa"

Montecatini Terme (Pistoia), 14 maggio 2024 – “Sono davvero felice , attendevo questa splendida notizia da cinque anni". Moreno Zinanni, presidente della Bocciofila Avis non nasconde una certa commozione per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione della struttura di via Maratona, chiusa dal 2018. La sua squadra e tutti gli appassionati dei colori biancocelesti hanno dovuto affrontare gli ultimi campionati in ’esilio a Pieve a Nievole. Adesso, si avvicina sempre di più la data in cui la Bocciofila Avis potrà tornare a casa. "Ringrazio la società di Pieve a Nievole per la meravigliosa ospitalità di questi anni – prosegue Zinanni – adesso ci sono tanti nostri anziani che non vedono l’ora di rientrare nel loro bocciodromo. La mia gratitudine va, ovviamente, al Comune di Montecatini e ai giocatori che in questi cinque anni sono rimasti con me. Vorrei ringraziare Nicola Pieri, Andrea Romualdi e mio figlio Davide".

L’intervento di ristrutturazione del bocciodromo, per il quale il Comune ha ricevuto importanti interventi pubblici, prevede un’opera relamping, la sostituzione di vecchi corpi di illuminazione con impianti a led luminoso a basso consumo, l’installazione di un cappotto termico e di impianto fotovoltaico da 20kWp, con l’obiettivo di adeguare il fabbricato anche dal punto di vista sismico ed effettuare il completo rinnovo della copertura.

I lavori sono stati affidato alla soci Edil Global srl. L’azienda, proprio di recente, ha visto prolungare la sua amministrazione giudiziaria per altri 18 mesi, su decisione del Tribunale di Roma. Una decisione presa per timore di possibili condizionamenti da parte della criminalità organizzata. La proroga permetterà alla società di continuare a lavorare e di mantenere i rapporti con la pubblica amministrazione. Come spiega l’amministrazione comunale, la società ha potuto partecipare senza nessun problema alla gara e l’assegnazione dei lavori è avvenuta nel pieno rispetto della legge. Le procedure legate alla ristrutturazione del bocciodromo sono del tutto estranee ai fatti per cui la ditta è in amministrazione giudiziale.